Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Брайан Хиль - игрок Тоттенхэма
Стороны подписали соглашение на 5 лет
Фото: Sky / Автор: неизвестен
"Тоттенхэм" и "Севилья" согласовали обмен футболистами.
Речь идет о полузащитниках Эрике Ламеле и Брайане Хиле. "Тоттенхэм" также доплатит "Севильи" 25 миллионов евро. Контракт расчитан до 2026-го года.
В прошлом сезоне Ламела сыграл 35 матчей, забил 4 гола и оформил 1 ассист. В свою очередь 20-летний Хиль прошлую кампанию провел в "Эйбаре", принял участие 30 поединках и записал на свой счет 4+4 по системе "гол+пас".
We are delighted to announce the signing of Bryan Gil from @SevillaFC! ????????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2021
Erik Lamela will join the Spanish club as part of the deal.
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. США вышли на первое место, Китай упал на третье
- Суркис рассказал о судьбе Костевича и Кадири в Динамо
- Свитолина совершила камбэк и прорвалась в 1/8 финала Олимпиады
- После прихода Тухеля Челси покидает перспективная молодежь клуба
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО