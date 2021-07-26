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Официально: Брайан Хиль - игрок Тоттенхэма

Англия
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Стороны подписали соглашение на 5 лет

Официально: Брайан Хиль - игрок Тоттенхэма

Фото: Sky / Автор: неизвестен

Новина українською

"Тоттенхэм" и "Севилья" согласовали обмен футболистами.

Речь идет о полузащитниках Эрике Ламеле и Брайане Хиле. "Тоттенхэм" также доплатит "Севильи" 25 миллионов евро. Контракт расчитан до 2026-го года.

В прошлом сезоне Ламела сыграл 35 матчей, забил 4 гола и оформил 1 ассист. В свою очередь 20-летний Хиль прошлую кампанию провел в "Эйбаре", принял участие 30 поединках и записал на свой счет 4+4 по системе "гол+пас".

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В статье: Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон) Севилья Брайан Хиль
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