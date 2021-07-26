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Ван Дейк может сыграть в товарищеском матче с Гертой
Об этом рассказал наставник красных
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что защитник Вирджил ван Дейк может появиться на поле в товарищеском матче с берлинской "Гертой", который пройдёт 29 июля.
"Вирджил хорошо выглядит, он продолжает восстанавливаться. Пока он не выполняет всю программу, но я вижу позитивные моменты. Есть возможность, что Вирджил сыграет несколько минут в предстоящей встрече. Он действительно смотрится хорошо на тренировках, и, возможно, мы сможем выпустить его на поле, но для этого нужно будет с ним поговорить. Он выглядит готовым, посмотрим, что будет", — приводит слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".
Напомним, ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в матче с "Эвертоном" в октябре прошлого года.
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