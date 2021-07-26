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Тоттенхэм интересуется защитником Марселя

Англия
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Стороны пока не обсуждали условия контракта

Тоттенхэм интересуется защитником Марселя

Фото: United in focus

Новина українською

Защитник "Марселя" и сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересован "Тоттенхэм Хотспур". Клубы уже приступили к переговорам и обсуждают условия сделки.

В минувшем сезоне хорватский защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Марсель Дуе Чалета-Цар
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