Тоттенхэм интересуется защитником Марселя

Защитник "Марселя" и сборной Хорватии Дуе Чалета-Цар может продолжить карьеру в чемпионате Англии, пишет журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, в услугах хорватского футболиста заинтересован "Тоттенхэм Хотспур". Клубы уже приступили к переговорам и обсуждают условия сделки.

В минувшем сезоне хорватский защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Франции, забил два гола и отдал одну результативную передачу.