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Терри готовится к первому опыту в роли главного тренера

Англия
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Легенда Челси может занять вакантное место в Суонси

Терри готовится к первому опыту в роли главного тренера

Фото: skysports / Автор: неизвестен

Новина українською

Джон Терри может занять вакантное место главного тренера в “Суонси”. Он ушел по собственному желанию из “Астон Виллы”.

Терри был ассистентом главного тренера в “Вилле” три последних сезона, когда клуб вышел в премьер-лигу, избежал вылета и закрепился в середине турнирной таблицы.

Легендарный защитник покинул прошлое место работы, чтобы попробовать себя в роли главного тренера и сразу стал одним из главных претендентов на место коуча в “Суонси”.

Уэльский клуб недавно распрощался с главным тренером Стивом Купером, а главный претендент на вакантное место, Джон Юстас, в последний момент по личным причинам отказался от работы.

Джон Терри завершил карьеру игрока в 2018 году, после завершения контракта с “Астон Виллой”, и сразу же вступил на должность ассистента менеджера клуба.

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В статье: Джон Терри Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Суонси
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Источник:
Mirror

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