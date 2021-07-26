Терри готовится к первому опыту в роли главного тренера

Джон Терри может занять вакантное место главного тренера в “Суонси”. Он ушел по собственному желанию из “Астон Виллы”.

Терри был ассистентом главного тренера в “Вилле” три последних сезона, когда клуб вышел в премьер-лигу, избежал вылета и закрепился в середине турнирной таблицы.

Легендарный защитник покинул прошлое место работы, чтобы попробовать себя в роли главного тренера и сразу стал одним из главных претендентов на место коуча в “Суонси”.

Уэльский клуб недавно распрощался с главным тренером Стивом Купером, а главный претендент на вакантное место, Джон Юстас, в последний момент по личным причинам отказался от работы.

Джон Терри завершил карьеру игрока в 2018 году, после завершения контракта с “Астон Виллой”, и сразу же вступил на должность ассистента менеджера клуба.