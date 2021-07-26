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Новые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника
Сделка обрастает деталями, в ожидании официального подтверждения
Фото: LaLiga / Автор: неизвестен
Рафаэль Варан подписал контракт с “МЮ” до 2024. В сделку включена опция продления ещё на два года.
Ранее сообщалось, что Рафаэль подписал контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро. Теперь Фабрицио Романо в своём твиттере поделился длительностью соглашения – оно рассчитано на 3 года.
More details. Raphaël Varane contract with Manchester United will be on a four-years basis with option to extend until June 2026. Personal terms agreed since days and paperworks prepared in the last few hours. ????⏳ #MUFC #Varane— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2021
Real Madrid accepted the bid today morning. ????
Также Николо Скрина поделился информацией, что первым клубом, который вышел на Варана в “Лансе” был “Ювентус”, но отчет скаутов был отвергнут тогдашним главой Молодежного отдела Джованни Росси. Он посчитал Рафаэля медленным Примаверы.
В следующем году Рафаэль ушел в “Реал Мадрид”.
La curiosa sliding doors di Raphael #Varane: il primo club a notarlo nel #Lens nel 2010 fu la #Juventus, ma la segnalazione degli scout fu bocciata dall’allora responsabile del SettoreGiovanile Giovanni Rossi, che lo riteneva lento per la Primavera. L’anno dopo andò al RealMadrid— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2021
Рафаэль Варан перейдет в “Манчестер Юнайтед” за 50 миллионов евро + бонусы. Его контракт со “сливочными” истекает следующим летом.
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