Новые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника

Рафаэль Варан подписал контракт с “МЮ” до 2024. В сделку включена опция продления ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Рафаэль подписал контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро. Теперь Фабрицио Романо в своём твиттере поделился длительностью соглашения – оно рассчитано на 3 года.

More details. Raphaël Varane contract with Manchester United will be on a four-years basis with option to extend until June 2026. Personal terms agreed since days and paperworks prepared in the last few hours. ????⏳ #MUFC #Varane



Real Madrid accepted the bid today morning. ???? — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2021

Также Николо Скрина поделился информацией, что первым клубом, который вышел на Варана в “Лансе” был “Ювентус”, но отчет скаутов был отвергнут тогдашним главой Молодежного отдела Джованни Росси. Он посчитал Рафаэля медленным Примаверы.

В следующем году Рафаэль ушел в “Реал Мадрид”.

La curiosa sliding doors di Raphael #Varane: il primo club a notarlo nel #Lens nel 2010 fu la #Juventus, ma la segnalazione degli scout fu bocciata dall’allora responsabile del SettoreGiovanile Giovanni Rossi, che lo riteneva lento per la Primavera. L’anno dopo andò al RealMadrid — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 26, 2021

Рафаэль Варан перейдет в “Манчестер Юнайтед” за 50 миллионов евро + бонусы. Его контракт со “сливочными” истекает следующим летом.