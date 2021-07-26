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Новые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника

Англия
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Сделка обрастает деталями, в ожидании официального подтверждения

Новые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника

Фото: LaLiga / Автор: неизвестен

Новина українською

Рафаэль Варан подписал контракт с “МЮ” до 2024. В сделку включена опция продления ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Рафаэль подписал контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро. Теперь Фабрицио Романо в своём твиттере поделился длительностью соглашения – оно рассчитано на 3 года.

Также Николо Скрина поделился информацией, что первым клубом, который вышел на Варана в “Лансе” был “Ювентус”, но отчет скаутов был отвергнут тогдашним главой Молодежного отдела Джованни Росси. Он посчитал Рафаэля медленным Примаверы.

В следующем году Рафаэль ушел в “Реал Мадрид”.

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Рафаэль Варан перейдет в “Манчестер Юнайтед” за 50 миллионов евро + бонусы. Его контракт со “сливочными” истекает следующим летом.

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В статье: Ювентус (Турин) Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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