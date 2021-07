Новые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника

Рафаэль Варан подписал контракт с “МЮ” до 2024. В сделку включена опция продления ещё на два года.

Ранее сообщалось, что Рафаэль подписал контракт с годовым окладом в 12 миллионов евро. Теперь Фабрицио Романо в своём твиттере поделился длительностью соглашения – оно рассчитано на 3 года.

More details. Raphaël Varane contract with Manchester United will be on a four-years basis with option to extend until June 2026. Personal terms agreed since days and paperworks prepared in the last few hours. ????⏳ #MUFC #Varane



Real Madrid accepted the bid today morning. ????