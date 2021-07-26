Арсенал продолжает пытаться подписать голкипера из последней команды АПЛ прошлого сезона

“Арсенал” сделал уже два предложения по трансферу вратаря “Шеффилда” Аарона Рамсдейла, которые были отвергнуты “клинками”. “Гуннеры” готовят третье.

Лондонский Арсенал продолжает пытаться подписать голкипера “Шеффилда” и готовит предложение в размере 18 миллионов фунтов “чистыми”. Сумма трансфера, с учетом бонусов, может достичь 25 миллионов фунтов.

Skysports также опровергли поступающие сообщения о предложении в размере 30 миллионов фунтов.

“Шеффилду” необходимо отбить трансфер вратаря, который присоединился к “клинкам” в прошлом году за 18.5 миллионов фунтов из вылетевшего “Борнмута”.

Рамсдейл уже был заигран за U18 и U21 команды Англии, но так и не дебютировал за основную сборную, в заявке которой дошел до финала Евро.

В прошлом сезоне Аарон провел 42 игры, в 6 из которых оставил свои ворота “сухими”.