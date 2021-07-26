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Арсенал продолжает пытаться подписать голкипера из последней команды АПЛ прошлого сезона

Англия
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Шеффилд Юнайтед не намерен так легко отпускать своего лидера

Арсенал продолжает пытаться подписать голкипера из последней команды АПЛ прошлого сезона

Фото: skysports / Автор: неизвестен

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“Арсенал” сделал уже два предложения по трансферу вратаря “Шеффилда” Аарона Рамсдейла, которые были отвергнуты “клинками”. “Гуннеры” готовят третье.

Лондонский Арсенал продолжает пытаться подписать голкипера “Шеффилда” и готовит предложение в размере 18 миллионов фунтов “чистыми”. Сумма трансфера, с учетом бонусов, может достичь 25 миллионов фунтов.

Skysports также опровергли поступающие сообщения о предложении в размере 30 миллионов фунтов.

“Шеффилду” необходимо отбить трансфер вратаря, который присоединился к “клинкам” в прошлом году за 18.5 миллионов фунтов из вылетевшего “Борнмута”.

Рамсдейл уже был заигран за U18 и U21 команды Англии, но так и не дебютировал за основную сборную, в заявке которой дошел до финала Евро.

В прошлом сезоне Аарон провел 42 игры, в 6 из которых оставил свои ворота “сухими”.

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В статье: Арсенал Шеффилд Юнайтед Аарон Рамсдейл
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Источник:
Skysports

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