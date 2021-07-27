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Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал

Англия
(2 голосов)

Шрек, ну ты чего?

Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Дерби Каунти" Уэйн Руни травмировал игрока своей команды на тренировке – об этом сообщают британские СМИ.

В одном из игровых эпизодов Уэйн пошел в грубый подкат и нанес травму Джейсону Найту. Исполнитель выбыл на два месяца. Добавим, что Руни участвует в тренировочных сессиях "баранов" из-за финансовых проблем клуба и нехватки игроков.

На этом перечисление текущих проблем тренера не заканчивается. Также на днях он угодил в секс-скандал. В Интернете появилось несколько снимков, на которых Уэйна можно заметить в гостиничном номере в компании нескольких полураздетых девушек. Интересно, что на некоторых фото англичанин предстает спящим. По информации СМИ, Руни отправился на вечеринку с друзьями после поражения в спарринге, который был проведен в рамках предсезонной подготовки "Дерби".

Руни сообщил об этом в полицию, утверждая, что девушки сделали эти снимки без его разрешения. Уэйн считает, что он стал жертвой шантажа. Также на одном кадре "Шрек" целуется с одной из красоток. Не забываем, что 35-летний специалист женат уже 13 лет, у него четверо сыновей.

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В статье: Уэйн Руни Дерби Каунти
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Комментарии (2)
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Bush_Dima (Чернігів)
27.07.2021 в 12:00
Скільки дружина буде терпіти цього барана?
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Цап-царап (Харків)
27.07.2021 в 11:25
Правки постебались конечно... Надо бы наказать.
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