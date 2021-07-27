"В мыслях не было идти против Сарри". Кепа объяснил эпизод со скандальной заменой в финале Кубка лиги

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал инцидент с отказом уйти на замену в концовке решающего поединка Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти) в феврале 2019-го.

"Один момент смазал мой первый сезон. Давайте разберемся раз и навсегда. "Сити" доминировал, до лотереи оставались секунды. Все это было большим недоразумением. Я сделал сэйв и ощутил дискомфорт в ноге, попросил физиотерапевта помочь, чтобы убедиться, что все в порядке. Но прежде всего я хотел, чтобы мы смогли передохнуть. Неожиданно я увидел, что Маурицио Сарри отправил Вилли Кабальеро разминаться. Он подумал, что я не смогу продолжить поединок. Мое намерение, правильное или не очень, заключалось только в том, чтобы потянуть время, чтобы помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть".

"Я пытался показать жестами, что со мной все окей, что я не травмирован. Правда, мы были на "Уэмбли", там 80 тысяч фанатов, стоял гул – конечно же, Сарри меня не услышал. Когда резервный арбитр объявил замену, то, очевидно, что я должен был уходить, и мне жаль, что я этого не сделал. Я был неправ, и мне жаль всех, кто завязан в этой ситуации: Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил, Вилли Кабальеро, товарища по команде и большого профессионала, всех моих других партнеров по команде и болельщиков "Челси".