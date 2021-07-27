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"В мыслях не было идти против Сарри". Кепа объяснил эпизод со скандальной заменой в финале Кубка лиги

Англия
(1 голосов)

Аррисабалага в деталях все поведал

"В мыслях не было идти против Сарри". Кепа объяснил эпизод со скандальной заменой в финале Кубка лиги

DAZN

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Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага прокомментировал инцидент с отказом уйти на замену в концовке решающего поединка Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (0:0, 3:4 по пенальти) в феврале 2019-го.

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"Один момент смазал мой первый сезон. Давайте разберемся раз и навсегда. "Сити" доминировал, до лотереи оставались секунды. Все это было большим недоразумением. Я сделал сэйв и ощутил дискомфорт в ноге, попросил физиотерапевта помочь, чтобы убедиться, что все в порядке. Но прежде всего я хотел, чтобы мы смогли передохнуть. Неожиданно я увидел, что Маурицио Сарри отправил Вилли Кабальеро разминаться. Он подумал, что я не смогу продолжить поединок. Мое намерение, правильное или не очень, заключалось только в том, чтобы потянуть время, чтобы помочь команде. У меня не было никаких серьезных проблем, которые могли бы помешать мне продолжать играть".

"Я пытался показать жестами, что со мной все окей, что я не травмирован. Правда, мы были на "Уэмбли", там 80 тысяч фанатов, стоял гул – конечно же, Сарри меня не услышал. Когда резервный арбитр объявил замену, то, очевидно, что я должен был уходить, и мне жаль, что я этого не сделал. Я был неправ, и мне жаль всех, кто завязан в этой ситуации: Маурицио Сарри, которого, казалось, я публично подставил, Вилли Кабальеро, товарища по команде и большого профессионала, всех моих других партнеров по команде и болельщиков "Челси".

"У меня был разговор с боссом, мы обсудили, как каждый из нас видел эту ситуацию, мы быстро разрядили обстановку. Меня посадили на скамейку на один матч, однако через неделю я вернулся в ворота. Все складывалось отлично, однако за вне клуба все вышло из-под контроля. Я был поводом для новостей по всему миру полнедели. Это очень давило. Большинство считало, что я не уважаю Маурицио. У меня и в мыслях не было идти против Сарри. Я пытался объяснить это в прессе, но не смог. Хорошо, что сейчас это все вспоминается с юмором. У нас отличные отношения. Я извлек опыт и теперь знаю, что делать в таких ситуациях".

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В статье: Челси (Лондон) Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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Источник:
theplayerstribune.com

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Комментарии (2)
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Очманілий Заєць (Odessa)
27.07.2021 в 10:59
Він не симулянт - він просто тягнув час. :-)
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Serega1111 (Киев)
27.07.2021 в 10:49
Врет
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