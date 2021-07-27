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Экс-игрок Реала и сборной Бразилии считает, что английские фанаты должны поставить памятник Жоржиньо
Почти соотечественник
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший защитник национальной сборной Бразилии и мадридского "Реала" Роберто Карлос похвалил 29-летнего хавбека лондонского "Челси" Жоржиньо Фрелло. Цитирует Роберто La Repubblica.
"Любая топ-команда почувствовала бы отсутствие Жоржиньо, включая Бразилию. Он техничный, хорошо видит поле и обладает ледяным спокойствием. Он всегда знает, как лучше поступить в той или иной ситуации. Отмечу, что он великолепно отбирает мяч, ведь Жоржиньо великолепно выбирает позицию".
"Жоржиньо дал результат и в сборной Италии, и в клубе. Английские болельщики должны поставить ему памятник после того, как он помог "Челси" выиграть Лигу Европы, а затем и Лигу чемпионов".
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