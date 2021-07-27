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Лондонский Челси нашел замену Вилли Кабальеро
Победитель Лиги чемпионов закроет позицию третьего вратаря
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Челси" согласовало все условия трудового договора с 29-летним английским голкипером Маркусом Беттинелли. Сейчас вратарь является свободным агентом.
По информации авторитетного издания The Athletic, Маркус пройдет медицинское обследование в Кобхэме перед подписанием 2-летнего соглашения уже на этой неделе. Интересно, что Беттинелли станет первым приобретением действующего обладателя Лиги чемпионов этим летом.
Напомним, Вилли Кабальеро покинул "Стэмфорд Бридж" в конце прошлого сезона. Ветеран провел в Лондоне четыре года и не продлил контракт с "синими". Отметим, что "Челси" интересовался Беттинелли еще до перехода Кабальеро. Ранее Маркус выступал за "Фулхэм", "Мидлсбро", "Аккрингтон Стэнли", "Дартфорд".
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