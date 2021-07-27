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Тоттенхэм объявил о продаже Тоби Алдервейрелда

Англия
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Защитник сменил клубную прописку

Тоттенхэм объявил о продаже Тоби Алдервейрелда

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Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Тоби Алдервейрелд продолжит карьеру в катарском клубе "Аль-Духайль". Об этом пишет пресс-служба лондонцев.

32-летний Тоби провёл за "Тоттенхэм" 236 матчей. Он также сыграл 113 матчей за сборную Бельгии, играя на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

Алдервейрелд выступал за "Тоттенхэм" с лета 2015 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 35 матчей, на его счету один гол.

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В статье: Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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