Тоттенхэм объявил о продаже Тоби Алдервейрелда

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Тоби Алдервейрелд продолжит карьеру в катарском клубе "Аль-Духайль". Об этом пишет пресс-служба лондонцев.

32-летний Тоби провёл за "Тоттенхэм" 236 матчей. Он также сыграл 113 матчей за сборную Бельгии, играя на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов.

Алдервейрелд выступал за "Тоттенхэм" с лета 2015 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 35 матчей, на его счету один гол.