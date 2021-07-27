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Челси ведет переговоры по трансферу защитника Севильи
Кунде может сменить клубную прописку
Защитник "Севильи" Жюль Кунде может перебраться в английскую Премьер-лигу.
По информации Фабрицио Романо, синие начали переговоры с испанцами по поводу перехода 22-летнего француза. Он является главной сегодняшней целью "Челси". Сам Кунде готов перейти к лондонцам, так как он хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее по этой причине Жюль отказался переходить в "Тоттенхэм Хотспур".
В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу.
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