Челси ведет переговоры по трансферу защитника Севильи

Защитник "Севильи" Жюль Кунде может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По информации Фабрицио Романо, синие начали переговоры с испанцами по поводу перехода 22-летнего француза. Он является главной сегодняшней целью "Челси". Сам Кунде готов перейти к лондонцам, так как он хочет выступать в Лиге чемпионов. Ранее по этой причине Жюль отказался переходить в "Тоттенхэм Хотспур".

В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу.