Официально: Мамаду Сако – игрок Монпелье

Официальный твиттер “Монпелье” представил Мамаду Сако. Контракт до 2024 года.

Игрок перешел свободным агентом из “Кристал Пэлас”. Сумма контракта неизвестна.

“Проект отличный, он меня покорил” – говорит Сако в презентационном ролике в твиттере “Монпелье”.

Больше всего в АПЛ игрок запомнился допинговым скандалом весной 2016 года, когда сдал положительную пробу на хигенамин. В кровь защитника он попал с жиросжигателями, но позже выяснилось, что препарат не состоит в списке запрещенных.

Летом 2019 игрок подал в суд на ВАДА желая компенсировать ущерб, нанесенный карьере ошибкой агенства.

Ранее Мамаду Сако выступал “ПСЖ” и “Ливерпуль”, а также провел 30 игр за сборную Франции. В прошлом сезоне Сако сыграл всего 7 игр во всех турнирах за “Пэлас”.