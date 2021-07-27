  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Мамаду Сако – игрок Монпелье
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Мамаду Сако – игрок Монпелье

Англия
(1 голосов)

31-летний француз возвращается в родной чемпионат

Официально: Мамаду Сако – игрок Монпелье

Фото: CrystalPalace FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Официальный твиттер “Монпелье” представил Мамаду Сако. Контракт до 2024 года.

Игрок перешел свободным агентом из “Кристал Пэлас”. Сумма контракта неизвестна.

“Проект отличный, он меня покорил” – говорит Сако в презентационном ролике в твиттере “Монпелье”.

Больше всего в АПЛ игрок запомнился допинговым скандалом весной 2016 года, когда сдал положительную пробу на хигенамин. В кровь защитника он попал с жиросжигателями, но позже выяснилось, что препарат не состоит в списке запрещенных.

Летом 2019 игрок подал в суд на ВАДА желая компенсировать ущерб, нанесенный карьере ошибкой агенства.

Ранее Мамаду Сако выступал “ПСЖ” и “Ливерпуль”, а также провел 30 игр за сборную Франции. В прошлом сезоне Сако сыграл всего 7 игр во всех турнирах за “Пэлас”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монпелье (Франция) Мамаду Сако Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 20:23
Классный игрок.Как он красиво нам забил «дубль» ,хорошо было )
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...