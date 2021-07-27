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Официально: Мамаду Сако – игрок Монпелье
31-летний француз возвращается в родной чемпионат
Фото: CrystalPalace FC / Автор: неизвестен
Официальный твиттер “Монпелье” представил Мамаду Сако. Контракт до 2024 года.
Игрок перешел свободным агентом из “Кристал Пэлас”. Сумма контракта неизвестна.
“Проект отличный, он меня покорил” – говорит Сако в презентационном ролике в твиттере “Монпелье”.
Больше всего в АПЛ игрок запомнился допинговым скандалом весной 2016 года, когда сдал положительную пробу на хигенамин. В кровь защитника он попал с жиросжигателями, но позже выяснилось, что препарат не состоит в списке запрещенных.
Летом 2019 игрок подал в суд на ВАДА желая компенсировать ущерб, нанесенный карьере ошибкой агенства.
Ранее Мамаду Сако выступал “ПСЖ” и “Ливерпуль”, а также провел 30 игр за сборную Франции. В прошлом сезоне Сако сыграл всего 7 игр во всех турнирах за “Пэлас”.
✍️ ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????́???????????????? !— MHSC (@MontpellierHSC) July 27, 2021
????️ "Le projet est génial et m'a séduit..."#MercatoMHSC pic.twitter.com/ccQRPd88EE
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