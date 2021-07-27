Обновление по Кунде: возможен обмен

Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что “Челси” и “Севилья” продвигаются в переговорах по Жюлю Кунде. Возможен обмен на Зума с доплатой испанской стороне.

Условия личного контракта с Кунде согласованы до 2024 года.

Сообщается, что сделка по обмену может быть завершена в ближайшие дни или даже часы.

Жюль перешел в Севилью в 2019 году, и через год уже победил в финале Лиги Европы. Кунде провел в прошлом сезоне за испанскую команду 50 игр, забил 4 мяча, отдал голевую передачу, а также дебютировал за сборную Франции.