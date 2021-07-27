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Обновление по Кунде: возможен обмен
Курт Зума может стать частью сделки по защитнику Севильи
Фото: Sevilla FC / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере заявил, что “Челси” и “Севилья” продвигаются в переговорах по Жюлю Кунде. Возможен обмен на Зума с доплатой испанской стороне.
Условия личного контракта с Кунде согласованы до 2024 года.
Сообщается, что сделка по обмену может быть завершена в ближайшие дни или даже часы.
Жюль перешел в Севилью в 2019 году, и через год уже победил в финале Лиги Европы. Кунде провел в прошлом сезоне за испанскую команду 50 игр, забил 4 мяча, отдал голевую передачу, а также дебютировал за сборную Франции.
EXCL. Jules Koundé deal update: Chelsea are in advanced talks with Sevilla and Kurt Zouma could be included in the negotiation. Possible swap deal to go through in the next hours/days with Zouma + money for Koundé to Chelsea. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021
Personal terms agreed for Koundé until 2026.
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