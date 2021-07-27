  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал сделал запрос по нападающему Интера – The Telegraph
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал сделал запрос по нападающему Интера – The Telegraph

Англия
(1 голосов)

Гуннеры интересуются Лаутаро Мартинесом

Арсенал сделал запрос по нападающему Интера – The Telegraph

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

“Арсенал” интересуется нападающим “Интера” Лаутаро Мартинесом, сообщает The Telegraph.

Этим летом может последовать ещё одно крупное подписание в стан “Арсенала” после 50-милионного подписания Бена Уайта.“Гуннеры” все ещё намерены купить нападающего, после того как упустили Эмилиано Буэндию.

Так же “Арсенал” не бросает попыток купить голкипера “Шеффилда” Аарона Рамсдейла.

Ранее сообщалось, что Арсенал может покинуть Александр Ляказетт, которым вновь интересуется “Атлетико”.

В прошлом сезоне Лаутаро провел 48 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Он так же выступал за сборную Аргентины на триумфальном Копа Америка, где записал на свой счет 3 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Арсенал Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Telegraph

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...