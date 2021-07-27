Арсенал сделал запрос по нападающему Интера – The Telegraph

“Арсенал” интересуется нападающим “Интера” Лаутаро Мартинесом, сообщает The Telegraph.

Этим летом может последовать ещё одно крупное подписание в стан “Арсенала” после 50-милионного подписания Бена Уайта.“Гуннеры” все ещё намерены купить нападающего, после того как упустили Эмилиано Буэндию.

Так же “Арсенал” не бросает попыток купить голкипера “Шеффилда” Аарона Рамсдейла.

Ранее сообщалось, что Арсенал может покинуть Александр Ляказетт, которым вновь интересуется “Атлетико”.

В прошлом сезоне Лаутаро провел 48 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач. Он так же выступал за сборную Аргентины на триумфальном Копа Америка, где записал на свой счет 3 гола.