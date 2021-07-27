  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено
(2 голосов)

В Манчестере потдвердили сделку

Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед

Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер “Манчестер Юнайтед” сообщил, что достиг принципиальной договоренности по трансферу Рафаэля Варана. Детали сделки будут официально объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок по контракту с "Юнайтед" будет получать 12 миллионов евро в год.

Согласно информации Фабрицио Романо, игрок подпишет контракт не на три года, как сообщалось ранее, а на четыре, с опцией продления до 2026.

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро для "Реала" + бонусы.

Читайте такжеНовые подробности по Варану: контракт до 2024 года и первый топ-клуб, просмотревший защитника

Контракт Рафаэля с "Реалом" истекал следующим летом. Ранее в этом месяце он сообщил руководству, что хочет покинуть клуб и не будет продлевать контракт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
27.07.2021 в 22:00
Перес красава. Спихнул трижды ненужное полено. И ещё за деньги:))
Ответить
+3
0
Ten0N (Leopolis)
27.07.2021 в 22:13
Спихнул?) Чем ты долбишься? Он сам хотел свалить и не хотел продлевать контракт.
Ответить
0
-1
Джин Тоник (R)
27.07.2021 в 21:28
Класс
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
27.07.2021 в 21:25
Линделефу места нет.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...