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Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед
В Манчестере потдвердили сделку
Фото: Fabrizio Romano / Автор: неизвестен
Твиттер “Манчестер Юнайтед” сообщил, что достиг принципиальной договоренности по трансферу Рафаэля Варана. Детали сделки будут официально объявлены в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что игрок по контракту с "Юнайтед" будет получать 12 миллионов евро в год.
Согласно информации Фабрицио Романо, игрок подпишет контракт не на три года, как сообщалось ранее, а на четыре, с опцией продления до 2026.
Raphaël Varane will be in England later this week, then after quarantine period he’ll undergo his medical and sign his contract until June 2025 + option until June 2026 already agreed since weeks. ???? #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2021
Manchester United will pay €50m to Real Madrid, ‘details’ included.
Сумма трансфера составит 50 миллионов евро для "Реала" + бонусы.
Контракт Рафаэля с "Реалом" истекал следующим летом. Ранее в этом месяце он сообщил руководству, что хочет покинуть клуб и не будет продлевать контракт.
????????????????????????????, ???????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021
We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ????⚪️⚫️#MUFC
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