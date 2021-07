Официально: Рафаэль Варан – игрок Манчестер Юнайтед

Твиттер “Манчестер Юнайтед” сообщил, что достиг принципиальной договоренности по трансферу Рафаэля Варана. Детали сделки будут официально объявлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что игрок по контракту с "Юнайтед" будет получать 12 миллионов евро в год.

Согласно информации Фабрицио Романо, игрок подпишет контракт не на три года, как сообщалось ранее, а на четыре, с опцией продления до 2026.

Raphaël Varane will be in England later this week, then after quarantine period he’ll undergo his medical and sign his contract until June 2025 + option until June 2026 already agreed since weeks. ???? #MUFC



Manchester United will pay €50m to Real Madrid, ‘details’ included.