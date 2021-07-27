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Очередная анлийская легенда идет в тренеры
И снова легенда Челси
Фото: Mirror / Автор: неизвестен
Эшли Коул близок к тому, чтобы стать ассистентом менеджера сборной Англии U21, сообщает Goal.com.
Сообщается, что Ли Карсли, который занял место главного тренера молодежной сборной Англии, после того как Эди Бутройд был уволен, хочет видеть своим помощником Эшли Коула.
Не смотря на соответствующее предложение и одобрение Федерации футбола Англии Коул, вероятно, сможет устроиться только на неполную занятость, так как имеет действующие контракты с английскими медиа.
Последние 18 месяцев Коул так же занимал небольшую должность в штабе “Челси” U18.
Эшли Коул завершил с карьерой игрока в 2019 году в “Дерби”. Потом его основной работой была должность эксперта на телевидении. Этим летом он работал с Евро вместе с Гарри Невиллом и Яном Райтом.
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