  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Очередная анлийская легенда идет в тренеры
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очередная анлийская легенда идет в тренеры

Англия
(1 голосов)

И снова легенда Челси

Очередная анлийская легенда идет в тренеры

Фото: Mirror / Автор: неизвестен

Новина українською

Эшли Коул близок к тому, чтобы стать ассистентом менеджера сборной Англии U21, сообщает Goal.com.

Сообщается, что Ли Карсли, который занял место главного тренера молодежной сборной Англии, после того как Эди Бутройд был уволен, хочет видеть своим помощником Эшли Коула.

Не смотря на соответствующее предложение и одобрение Федерации футбола Англии Коул, вероятно, сможет устроиться только на неполную занятость, так как имеет действующие контракты с английскими медиа.

Последние 18 месяцев Коул так же занимал небольшую должность в штабе “Челси” U18.

Читайте такжеТерри готовится к первому опыту в роли главного тренера

Эшли Коул завершил с карьерой игрока в 2019 году в “Дерби”. Потом его основной работой была должность эксперта на телевидении. Этим летом он работал с Евро вместе с Гарри Невиллом и Яном Райтом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эшли Коул Челси (Лондон) Дерби Каунти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...