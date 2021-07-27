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Переговоры Ман Сити по Грилишу на продвинутой стадии – The Athletic
Пеп намерен подписать звёздного полузащитника
Фото: Aston Villa / Автор: неизвестен
Джек Грилиш может покинуть Бирмингемский клуб ради 8-го номера и Лиги Чемпионов. Переговоры продвинулись, но сделка ещё не закрыта.
25-летний полузащитник провел очередной яркий сезон, теперь его заслуженно связывают с Манчестер Сити. Пеп лично хочет видеть Грилиша в команде, где будущему новичку отведена позиция “восьмерки”. Источник сообщает, что подменять его будет Илкай Гюндоган.
Манчестер Сити ожидает прихода Кейна этим летом, если же его не случиться – Грилиш сможет играть в паре с Гюндоганом под Кевином Де Брёйне.
В прошлом сезоне Джек провел 27 игр, значительную часть сезона пропустив из-за травмы. Тем не менее, он успел забить 7 голов и отдать 12 голевых передач.
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