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Переговоры Ман Сити по Грилишу на продвинутой стадии – The Athletic

Англия
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Пеп намерен подписать звёздного полузащитника

Переговоры Ман Сити по Грилишу на продвинутой стадии – The Athletic

Фото: Aston Villa / Автор: неизвестен

Новина українською

Джек Грилиш может покинуть Бирмингемский клуб ради 8-го номера и Лиги Чемпионов. Переговоры продвинулись, но сделка ещё не закрыта.

25-летний полузащитник провел очередной яркий сезон, теперь его заслуженно связывают с Манчестер Сити. Пеп лично хочет видеть Грилиша в команде, где будущему новичку отведена позиция “восьмерки”. Источник сообщает, что подменять его будет Илкай Гюндоган.

Манчестер Сити ожидает прихода Кейна этим летом, если же его не случиться – Грилиш сможет играть в паре с Гюндоганом под Кевином Де Брёйне.

В прошлом сезоне Джек провел 27 игр, значительную часть сезона пропустив из-за травмы. Тем не менее, он успел забить 7 голов и отдать 12 голевых передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джек Грилиш
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
28.07.2021 в 00:11
Хороший дядька этот Грилиш, точно не зря Пеп сделку замутил.
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Astor Astor (Одесса)
28.07.2021 в 00:00
"Пеп лично хочет видеть Грилиша в команде, где будущему новичку отведена позиция “восьмерки”. Источник сообщает, что подменять его будет Илкай Гюндоган." "...если же его не случиться – [Грилиш] сможет играть в паре с Гюндоганом под Кевином Де Брёйне." Как-то по-дебильному написано.
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