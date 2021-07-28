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Эвра: Варан напоминает мне Рио Фердинанда
Экс-игрок МЮ доволен этим трансфером
Sportsnet
Бывший защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о переходе Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед".
"Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Отлично контролирует мяч. Совершенный центральный защитник.
Я был впечатлен им в сборной Франции. Он был молод, но уже очень хорошо владел мячом, был очень быстр, безупречно предвосхищал события.
Он спокойно держит мяч, к тому же может забивать. Топ-трансфер для "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Эвра Goal со ссылкой на The Athletic.
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