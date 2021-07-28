Эвра: Варан напоминает мне Рио Фердинанда

Бывший защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра высказался о переходе Рафаэля Варана в "Манчестер Юнайтед".

"Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Отлично контролирует мяч. Совершенный центральный защитник.

Я был впечатлен им в сборной Франции. Он был молод, но уже очень хорошо владел мячом, был очень быстр, безупречно предвосхищал события.

Он спокойно держит мяч, к тому же может забивать. Топ-трансфер для "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Эвра Goal со ссылкой на The Athletic.