Официально: Кристал Пэлас объявил о подписании игрока сборной Дании

Йоаким Андерсен перешел из “Лиона” в “Кристал Пэлас”, об этом сообщает официальный твиттер команды. Игрок подпишет контракт до 2026 года.

Сумма сделки составит 17.5 миллионов евро и, с учетом бонусов, сможет вырасти до 20.

Датчанин провел прошлый сезон в аренде в “Фулхэме”, где продемонстрировал надежную игру в обороне и заслужил вызова в национальную сборную.

На Евро Андерсен выходил на газон трижды, проведя в общей сложности на поле 63 минуты. В полуфинале против сборной Англии Йоаким вышел во втором тайме, после травмы Кристенсена и отыграл до финального свистка.

Датчанин провел 34 игры в прошлом сезоне, забил один гол и записал на свой счет одну голевую передачу.