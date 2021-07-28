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Официально: Кристал Пэлас объявил о подписании игрока сборной Дании

Англия
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Годичной аренды в Фулхэм хватило, чтобы не покидать АПЛ

Официально: Кристал Пэлас объявил о подписании игрока сборной Дании

Фото: Sports Illustrated / Автор: неизвестен

Новина українською

Йоаким Андерсен перешел из “Лиона” в “Кристал Пэлас”, об этом сообщает официальный твиттер команды. Игрок подпишет контракт до 2026 года.

Сумма сделки составит 17.5 миллионов евро и, с учетом бонусов, сможет вырасти до 20.

Датчанин провел прошлый сезон в аренде в “Фулхэме”, где продемонстрировал надежную игру в обороне и заслужил вызова в национальную сборную.

На Евро Андерсен выходил на газон трижды, проведя в общей сложности на поле 63 минуты. В полуфинале против сборной Англии Йоаким вышел во втором тайме, после травмы Кристенсена и отыграл до финального свистка.

Датчанин провел 34 игры в прошлом сезоне, забил один гол и записал на свой счет одну голевую передачу.

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В статье: Лион Фулхэм (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Йоаким Андерсен
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