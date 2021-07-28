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Официально: Кристал Пэлас объявил о подписании игрока сборной Дании
Годичной аренды в Фулхэм хватило, чтобы не покидать АПЛ
Фото: Sports Illustrated / Автор: неизвестен
Йоаким Андерсен перешел из “Лиона” в “Кристал Пэлас”, об этом сообщает официальный твиттер команды. Игрок подпишет контракт до 2026 года.
Сумма сделки составит 17.5 миллионов евро и, с учетом бонусов, сможет вырасти до 20.
Датчанин провел прошлый сезон в аренде в “Фулхэме”, где продемонстрировал надежную игру в обороне и заслужил вызова в национальную сборную.
На Евро Андерсен выходил на газон трижды, проведя в общей сложности на поле 63 минуты. В полуфинале против сборной Англии Йоаким вышел во втором тайме, после травмы Кристенсена и отыграл до финального свистка.
Датчанин провел 34 игры в прошлом сезоне, забил один гол и записал на свой счет одну голевую передачу.
Welcome to Palace, Joachim Andersen! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 28, 2021
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