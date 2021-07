Лондонский Челси и Жюль Кунде согласовали зарплату

Боссы "Челси" продолжают работу над трансфером защитника испанской "Севильи" Жюля Кунде. По информации журналиста Николо Скиры, "синие" согласовали с исполнителем зарплату в размере 4 миллионов евро, не считая бонусов. Кунде согласовал контракт до 2026 года.

Переговоры между "Челси" и "Севильей" – на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что "пенсионеры" предлагали Курта Зума и 35 миллионов евро за оборонца.

Ранее сообщалось, что Жюль хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому отказался переходить в "Тоттенхэм". Кунде защищает цвета "Севильи" с 2019 года, а до этого он выступал за "Бордо".

