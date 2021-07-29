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Лондонский Челси и Жюль Кунде согласовали зарплату

Англия
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Француз близок к отъезду из Испании

Лондонский Челси и Жюль Кунде согласовали зарплату

Getty Images / Global Images Ukraine

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Боссы "Челси" продолжают работу над трансфером защитника испанской "Севильи" Жюля Кунде. По информации журналиста Николо Скиры, "синие" согласовали с исполнителем зарплату в размере 4 миллионов евро, не считая бонусов. Кунде согласовал контракт до 2026 года.

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Переговоры между "Челси" и "Севильей" – на продвинутой стадии. Ранее сообщалось, что "пенсионеры" предлагали Курта Зума и 35 миллионов евро за оборонца.

Ранее сообщалось, что Жюль хочет выступать в Лиге чемпионов, поэтому отказался переходить в "Тоттенхэм". Кунде защищает цвета "Севильи" с 2019 года, а до этого он выступал за "Бордо".

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Жюль Кунде
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