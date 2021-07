Сульшер – о переходе Варана: Я доволен. Еще сэр Алекс Фергюсон был близок к его покупке

Менеджер английского "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал трансфер французского защитника Рафаэля Варана. Цитирует специалиста журналист The Athletic.

Solskjaer on Varane: "Very happy that we've managed to get a deal with Real Madrid. He is a proven winner. He is a player we have followed for many years. Sir Alex was very close to signing him. With him we have different ways of playing." #MUFC