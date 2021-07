Боруссия Дортмунд в АПЛ? Челси презентовал гостевую форму на новый сезон

"Челси" представил обновленную гостевую форму на следующий сезон.

Экипировка выполнена в желтом и черном цветах, она очень сильно напоминает форму дортмундской "Боруссии". Техническим спонсором "синих" остается американская компания Nike.

Chelsea yellow is back!



Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! ????⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ