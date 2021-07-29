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Боруссия Дортмунд в АПЛ? Челси презентовал гостевую форму на новый сезон
Чтобы привлечь Холанда, может?
Chelsea
"Челси" представил обновленную гостевую форму на следующий сезон.
Экипировка выполнена в желтом и черном цветах, она очень сильно напоминает форму дортмундской "Боруссии". Техническим спонсором "синих" остается американская компания Nike.
Chelsea yellow is back!— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021
Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! ????⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ
Напомним, в прошлом сезоне "Челси" во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В АПЛ команда Тухеля финишировала четвертой. Также лондонцы добрались до финала Кубка Англии.
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