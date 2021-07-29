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Боруссия Дортмунд в АПЛ? Челси презентовал гостевую форму на новый сезон

Англия
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Боруссия Дортмунд в АПЛ? Челси презентовал гостевую форму на новый сезон

Chelsea

Новина українською

"Челси" представил обновленную гостевую форму на следующий сезон.

Экипировка выполнена в желтом и черном цветах, она очень сильно напоминает форму дортмундской "Боруссии". Техническим спонсором "синих" остается американская компания Nike.

Напомним, в прошлом сезоне "Челси" во второй раз в своей истории и впервые с 2012 года выиграл Лигу чемпионов. В АПЛ команда Тухеля финишировала четвертой. Также лондонцы добрались до финала Кубка Англии.

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В статье: Челси (Лондон)
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