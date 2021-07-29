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Хавбек Эвертона заговорил о теории заговора после объявления об обязательной вакцинации игроков АПЛ
Сколько людей, столько и мнений
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Эвертона" Фабиан Делф опубликовал "антипрививочное" сообщение в своем Instagram после того, как руководство Премьер-лиги сообщило об обязательной вакцинации для игроков чемпионата Англии в сезоне-2021/22.
"Теперь это "теория заговора" – полагать, что иммунная система способна выполнять ту работу, для которой она предназначена".
По официальным данным, по состоянию на 28 июля в Великобритании в среднем за 7 дней регистрировалось более 32 000 случаев коронавируса в день. Среди жителей Великобритании 70% получили хотя бы одну дозу вакцины, 56% населения уже полностью вакцинировано.
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