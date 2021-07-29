  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хавбек Эвертона заговорил о теории заговора после объявления об обязательной вакцинации игроков АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Эвертона заговорил о теории заговора после объявления об обязательной вакцинации игроков АПЛ

Англия
(1 голосов)

Сколько людей, столько и мнений

Хавбек Эвертона заговорил о теории заговора после объявления об обязательной вакцинации игроков АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Эвертона" Фабиан Делф опубликовал "антипрививочное" сообщение в своем Instagram после того, как руководство Премьер-лиги сообщило об обязательной вакцинации для игроков чемпионата Англии в сезоне-2021/22.

Читайте такжеРанее называла пандемию обманом. Сестру Роналду госпитализировали из-за осложнений после COVID-19

"Теперь это "теория заговора" – полагать, что иммунная система способна выполнять ту работу, для которой она предназначена".

По официальным данным, по состоянию на 28 июля в Великобритании в среднем за 7 дней регистрировалось более 32 000 случаев коронавируса в день. Среди жителей Великобритании 70% получили хотя бы одну дозу вакцины, 56% населения уже полностью вакцинировано.

Хавбек Эвертона заговорил о теории заговора после объявления об обязательной вакцинации игроков АПЛ - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фабиан Делф Эвертон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...