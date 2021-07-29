Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент предложил Ливерпулю подписать Погба - СМИ
Мино Райола предложил игрока заклятым врагам "Манчестер Юнайтед"
Фото: Manchester United / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед"
Как сообщает Le10Sport, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза "Ливерпулю", который ищет игрока в центр полузащиты.
Напомним, срока контракта Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня 2022-го года, поэтому футболист открыт для предложений других клубов.
Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны мадридского "Реала".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Альянс может продолжить существование. На горизонте появился новый инвестор
- Динамо представило новую форму на сезон 2021/22
- Украинский пловец Михаил Романчук добыл бронзу на Олимпиаде-2020
- Томас Тухель: Некоторые игроки хотят покинуть команду
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trust in LFC1892 (Киев)
29.07.2021 в 15:44
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...