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Агент предложил Ливерпулю подписать Погба - СМИ

Англия
(1 голосов)

Мино Райола предложил игрока заклятым врагам "Манчестер Юнайтед"

Агент предложил Ливерпулю подписать Погба - СМИ

Фото: Manchester United / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассматривает варианты продолжения карьеры.

Как сообщает Le10Sport, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза "Ливерпулю", который ищет игрока в центр полузащиты.

Напомним, срока контракта Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня 2022-го года, поэтому футболист открыт для предложений других клубов.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны мадридского "Реала".

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В статье: Поль Погба трансферы Ливерпуль Мино Райола Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
29.07.2021 в 15:44
Эээм.. хмм... Ну спасибо, Мино! Где дверь, ты знаешь.
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