Агент предложил Ливерпулю подписать Погба - СМИ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассматривает варианты продолжения карьеры.

Как сообщает Le10Sport, агент футболиста Мино Райола предложил услуги француза "Ливерпулю", который ищет игрока в центр полузащиты.

Напомним, срока контракта Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает 30 июня 2022-го года, поэтому футболист открыт для предложений других клубов.

Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны мадридского "Реала".