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Сульшер: У нас много молодых нападающих, и это впечатляет
Наставник красных доволен работой клуба на трансферном рынке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер доволен "летними" трансферами и комплектацией команды.
"Как я уже говорил, тренер счастливее, если сделки закрыты рано, и в этом году у нас получилось все уладить. Думаю, что два наших новичка сделают огромную разницу. Они будут иметь большое значение и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе.
Рафаэль Варан в идеальном возрасте для центрального защитника. Они с Харри Магуайром ровесники, Варан на год старше Эрика Бэйли на пару лет старше, чем Виктор Линделеф. Так что я получил прекрасную бригаду центральных защитников.
То же самое можно сказать и про Джейдона Санчо. У нас много молодых нападающих, и это впечатляет. Тренер не может просить о большей поддержке, получая двух футболистов такого уровня так рано.
Раньше мы дотягивали сделки до конца трансферного окна. Теперь мы в хорошем положении. Предсезонка в год крупного турнира сборных – это всегда сложно, не говоря о пандемии.
У нас все еще много молодых игроков. Все игроки, проходившие предсезонку с нами, поработали очень хорошо. Теперь они немного оторвались от остальных.
У нас нет времени на догонялки. Остальные футболисты вернулись позже, у них нет должной подготовки к сезону, они не в форме. У них могут возникнуть проблемы с попаданием в состав, потому что сейчас команда хороша", – цитирует специалиста Sky Sports.
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