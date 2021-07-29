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Скоро все нарезки пополнятся ещё одной пушкой – Перейра из МЮ вчера забил невероятный гол
Чудо аэродинамики произошло в товарищеском матче с Брентфордом
Фото: Goal.com / Автор: неизвестен
Андреас Перейра забил невероятный гол во вчерашнем товарищеском матче против новичка АПЛ “Брентфорда”. Его уже успели назвать “голом сезона”.
Андреас Перейра оказался первым на добивании после выбитого защитниками мяча “Брентфорда” и в одно касание запустил мяч в девятку.
Ещё эфектнее этот гол сделал рикошет от перекладины, после которого мяч и пересек линию ворот. Снаряд летел с такой скоростью, что вратарь не успел даже двинуться. 2-1.
Stop what you're doing and admire this piece of magic ????#MUFC @AndrinhoPereira— Manchester United (@ManUtd) July 28, 2021
Счёт в матче был открыт тоже эффектно: на 12 минуте Энтони Эланга с лета замкнул навес Ван-Биссаки.
???????????? ???? ???????????????????????? ????— Manchester United (@ManUtd) July 28, 2021
A well-worked, and expertly finished, opener by the Reds! ????#MUFC
Не смотря на красивые голы игроков “Манчестера”, матч завершился со счетом 2-2.
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