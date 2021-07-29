  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Скоро все нарезки пополнятся ещё одной пушкой – Перейра из МЮ вчера забил невероятный гол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скоро все нарезки пополнятся ещё одной пушкой – Перейра из МЮ вчера забил невероятный гол

Англия
(1 голосов)

Чудо аэродинамики произошло в товарищеском матче с Брентфордом

Скоро все нарезки пополнятся ещё одной пушкой – Перейра из МЮ вчера забил невероятный гол

Фото: Goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Андреас Перейра забил невероятный гол во вчерашнем товарищеском матче против новичка АПЛ “Брентфорда”. Его уже успели назвать “голом сезона”.

Андреас Перейра оказался первым на добивании после выбитого защитниками мяча “Брентфорда” и в одно касание запустил мяч в девятку.

Ещё эфектнее этот гол сделал рикошет от перекладины, после которого мяч и пересек линию ворот. Снаряд летел с такой скоростью, что вратарь не успел даже двинуться. 2-1.

Счёт в матче был открыт тоже эффектно: на 12 минуте Энтони Эланга с лета замкнул навес Ван-Биссаки.

Не смотря на красивые голы игроков “Манчестера”, матч завершился со счетом 2-2.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед Андреас Перейра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...