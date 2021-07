Скоро все нарезки пополнятся ещё одной пушкой – Перейра из МЮ вчера забил невероятный гол

Андреас Перейра забил невероятный гол во вчерашнем товарищеском матче против новичка АПЛ “Брентфорда”. Его уже успели назвать “голом сезона”.

Андреас Перейра оказался первым на добивании после выбитого защитниками мяча “Брентфорда” и в одно касание запустил мяч в девятку.

Ещё эфектнее этот гол сделал рикошет от перекладины, после которого мяч и пересек линию ворот. Снаряд летел с такой скоростью, что вратарь не успел даже двинуться. 2-1.

