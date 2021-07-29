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Севилья хочет 80 миллионов евро за Кунде

Англия
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Испанский клуб не намерен легко отпускать защитника сборной Франции

Севилья хочет 80 миллионов евро за Кунде

Фото: 90MIN / Автор: неизвестен

Новина українською

Севилья хочет выручить с продажи Кунде не менее 80 миллионов евро – его текущей трансферной стоимости, сообщает Goal.com. Ранее называлась сумма в 35 миллионов евро + Курт Зума.

Каждые несколько часов сделка по переходу Кунде из “Севильи” в “Челси” обрастает новыми подробностями. Только утром появилась ифнормация о том, что защитник сборной Франции согласовал контракт с “аристократами”, как уже вечером стало известно о новых требованиях испанцев – 80 миллионов евро.

Сообщается, что Кунде рад присоединится к “Челси”, но “Севилья” намерена выручить за игрока не меньше 80 миллионов евро. Ранее было известно, что англичане собираются предложить “Севилье” 35 миллионов евро и Курта Зума, трансферная стоимость которого в районе 32 миллионов.

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Зума ещё не общался с испанской стороной, как стало известно вчера. Сам игрок хотел бы остаться в Англии, где несколько клубов проявляют к нему интерес.

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В статье: Челси (Лондон) Севилья Курт Зума Жюль Кунде
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Источник:
Goal.com

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