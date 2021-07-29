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Тоттэнхем торгуется по поводу 50-миллионного защитника
Аргентинец – приоритетный выбор для Тоттэнхема
Фото: We are follow united / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо сообщил, что “Тоттэнхем” ведет переговоры, по поводу подписания аргентинского защитника “Аталанты” Кристиана Ромеро. Ценник на фуллбэка – 55 миллионов евро.
Не смотря на приорететность трансфера Ромеро, “Тоттэнхем” сейчас готов выложить за игрока 40-45 миллионов евро.
Сообщается, что условия личного контракта уже обговорены с игроком.
Также Фабрицио заявил, что на сегодняшний день Ромеро не вёл переговоров с “Барселоной”, как сообщалось ранее.
Кристиан Ромеро провел за “Аталанту” в прошлом сезоне 42 игры, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Также футболист трижды выходил на поле на триумфальном для Аргентины Кубке Америки.
Tottenham are still in talks with Atalanta for Cristian Romero but it’s stand-by moment as they’re not paying €55m price tag. He’s the priority but Spurs are prepared to offer €40/45m. ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2021
There’s NO bid from Barça for Romero as of today. Personal terms agreed with Spurs.
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