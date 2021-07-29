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Тоттэнхем торгуется по поводу 50-миллионного защитника

Англия
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Аргентинец – приоритетный выбор для Тоттэнхема 

Тоттэнхем торгуется по поводу 50-миллионного защитника

Фото: We are follow united / Автор: неизвестен

Новина українською

Фабрицио Романо сообщил, что “Тоттэнхем” ведет переговоры, по поводу подписания аргентинского защитника “Аталанты” Кристиана Ромеро. Ценник на фуллбэка – 55 миллионов евро.

Не смотря на приорететность трансфера Ромеро, “Тоттэнхем” сейчас готов выложить за игрока 40-45 миллионов евро.

Сообщается, что условия личного контракта уже обговорены с игроком.

Также Фабрицио заявил, что на сегодняшний день Ромеро не вёл переговоров с “Барселоной”, как сообщалось ранее.

Кристиан Ромеро провел за “Аталанту” в прошлом сезоне 42 игры, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Также футболист трижды выходил на поле на триумфальном для Аргентины Кубке Америки.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Тоттенхэм (Лондон) Кристиан Ромеро
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