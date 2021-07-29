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Матвиенко снова попал в список Вест Хэма

Англия
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Лондонцами нужен центральный защитник

Матвиенко снова попал в список Вест Хэма

Фото: UA-футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Английское издание 90min сообщает, что лондонский "Вест Хэм" возобновил интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко.

"Молотобойцы" находятся в поисках центрбэка и кроме украинца рассматривают на место потенциального трансфера кандидатуры Муктара Диакаби из "Валенсии" и Курта Зума из "Челси.

В прошлом клубном сезоне 25-летний универсальный защитник принял участие в 29 поединках. Также Николай принял участие в Евро-2020 в составе национальной сборной Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
90min

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