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Матвиенко снова попал в список Вест Хэма
Лондонцами нужен центральный защитник
Фото: UA-футбол/ Автор - Олександр Приходько
Английское издание 90min сообщает, что лондонский "Вест Хэм" возобновил интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Николаю Матвиенко.
"Молотобойцы" находятся в поисках центрбэка и кроме украинца рассматривают на место потенциального трансфера кандидатуры Муктара Диакаби из "Валенсии" и Курта Зума из "Челси.
В прошлом клубном сезоне 25-летний универсальный защитник принял участие в 29 поединках. Также Николай принял участие в Евро-2020 в составе национальной сборной Украины.
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