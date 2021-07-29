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Ван Дейк вернулся на поле, но проиграл
Не самое лучшее возвращение в строй
Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен
Вирджил Ван Дейк вернулся на после спустя девять месяцев после разрыва крестов. Возвращение голландца в строй не спасло Ливерпуль от поражения.
Ливерпуль в рамках товарищеской игры встретился с немецкой “Гертой”. На поле вышел Ван Дейк после длительного периода реабилитации.
Вирджил получил травму в октябрьском матче против “Эвертона”. В скором времени стало ясно – Вирджил не вернется до конца сезона.
Сообщается, что Ван Дейк приступил к тренировкам только 12 июля, но уже
спустя две недели смог выйти на поле.
Юрген Клопп ранее заявлял, что не намеревается рисковать Вирджилом ради товарищеских матчей и он выйдет на поле , когда это будет лучше для него самого.
Также в этом матче в строй “Ливерпуля” вернулся ещё один защитник – Джо Гомес. Англичанин выбыл через месяц после травмы Ван Дейка, тоже из-за травмы колена.
В этом мачте также принял участие новичок берлинской “Герты” – Стеван Йоветич, который сразу отметился дублем в ворота “красных”. По итогу встречи ливерпуль проиграл 4:3.
After months of hard work together, back on the pitch together ????— Liverpool FC (@LFC) July 29, 2021
A fitting moment ❤️ pic.twitter.com/l6WleegrRQ
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