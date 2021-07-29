  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван Дейк вернулся на поле, но проиграл
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван Дейк вернулся на поле, но проиграл

Англия
(1 голосов)

Не самое лучшее возвращение в строй

Ван Дейк вернулся на поле, но проиграл

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Вирджил Ван Дейк вернулся на после спустя девять месяцев после разрыва крестов. Возвращение голландца в строй не спасло Ливерпуль от поражения.

Ливерпуль в рамках товарищеской игры встретился с немецкой “Гертой”. На поле вышел Ван Дейк после длительного периода реабилитации.

Вирджил получил травму в октябрьском матче против “Эвертона”. В скором времени стало ясно – Вирджил не вернется до конца сезона.

Сообщается, что Ван Дейк приступил к тренировкам только 12 июля, но уже

спустя две недели смог выйти на поле.

Юрген Клопп ранее заявлял, что не намеревается рисковать Вирджилом ради товарищеских матчей и он выйдет на поле , когда это будет лучше для него самого.

Также в этом матче в строй “Ливерпуля” вернулся ещё один защитник – Джо Гомес. Англичанин выбыл через месяц после травмы Ван Дейка, тоже из-за травмы колена.

В этом мачте также принял участие новичок берлинской “Герты” – Стеван Йоветич, который сразу отметился дублем в ворота “красных”. По итогу встречи ливерпуль проиграл 4:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стеван Йоветич Герта (Берлин) Ливерпуль Вирджил ван Дейк Гомес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...