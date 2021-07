Ван Дейк эмоционально отреагировал на камбэк на поле после тяжелой травмы колена

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал свое первое появление на поле в товарищеском матче с "Гертой" (3:4) после длительного восстановления.

"285 дней назад я начал свой путь возвращения в футбол. Трудно передать то, какие эмоции я испытываю на данный момент, но мне важно сказать, что я чувствую себя счастливым, получив поддержку такого количества невероятных людей. Хирургу, моим физиотерапевтам, тренеру и персоналу, которые были со мной с первого дня. Моим товарищам по команде за то, что они давали мне энергию, чтобы я не опускал голову. Болельщикам за их любовь, поддержку и доброту. И прежде всего моей семье, потому что без них я был бы никем. Спасибо. Работа не прекращается. Это только начало. Идем дальше!"

285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

corner since day one. My teammates for giving me energy and keeping my head up. The fans for their love, support and encouragement. And most of all, my family because without them, I’d be nothing. Thank you. The work doesn’t stop now. It’s only just starting. We keep going! 2/2 pic.twitter.com/OiNLMLO44q — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021

Ван Дейк получил травму в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура АПЛ в прошлом сезоне (2:2). У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.

В Интернете распространился ролик с забитым голом "Герты", на котором Ван Дейк действовал не слишком уверенно и позволил форварду отличиться. Однако стоит напомнить, что вчера Вирджил сыграл за "Ливерпуль" впервые за 9 месяцев.