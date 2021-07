"Манчестер Юнайтед" показал выездной комплект формы на сезон 2021/22.

Экипировка выполнена в бело-голубых цветах. Клуб отмечает, что форма вдохновлена "силой молодости и невероятными достижениями, которые можно достичь при вере в себя и готовности отстаивать свои идеи".

Техническим спонсором "красных дьяволов", как и ранее, будет компания "Adidas".

Ранее манкунианцы представили домашний комплект, вдохновленный формой 1960-х.

