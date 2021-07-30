Рафаэль Варан: Большое спасибо всем болельщикам Реала

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан обратился к "Реалу", за который он выступал на протяжении 10 лет.

"Последние несколько дней были наполнены множеством эмоций и чувств, которыми я теперь хочу поделиться с вами. После 10 невероятных и замечательных лет в "Реале", клубе, который навсегда останется в моём сердце, настал день, чтобы сказать "до свидания".

С момента моего прихода в 2011 году мы вместе превзошли все ожидания и достигли того, о чём я даже не мог мечтать. Хочу поблагодарить всех тренеров, всех, кто работает или работал в клубе, за всё, что они сделали для меня.

Большое спасибо всем болельщикам "Реала", которые всегда дарили мне любовь и своими высокими требованиями заставляли выкладываться по максимуму и биться за каждую победу. Я имел честь делить раздевалку с лучшими игроками мира. Никогда не забуду бесчисленные победы. Понимаю, что пережить эти особенные моменты — большая честь.

Наконец я хочу поблагодарить всех испанцев и особенно Мадрид, где родились двое моих детей. Эта страна всегда будет для меня особенной. Это было во всех смыслах удивительное путешествие. Я ухожу с чувством, что отдал всё. Я ничего не стал бы менять в этой истории.

Начинается новая глава..." — написал Варан в своём "инстаграме".