Рашфорд пропустит три месяца из-за травмы на плече

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд перенесёт операцию на плече, сообщает The Telegraph. Процедура будет проведена на следующей неделе. По информации источника, форвард пропустит около трёх месяцев.

В четверг англичанин встретился с тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером и заявил о желании разобраться с проблемой, которая мешает ему играть с ноября. Тогда он повредил мышцу на левом плече и играл на обезболивающих.

В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами.