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Рашфорд пропустит три месяца из-за травмы на плече

Англия
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Англичанину сделают операцию

Рашфорд пропустит три месяца из-за травмы на плече

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд перенесёт операцию на плече, сообщает The Telegraph. Процедура будет проведена на следующей неделе. По информации источника, форвард пропустит около трёх месяцев.

В четверг англичанин встретился с тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером и заявил о желании разобраться с проблемой, которая мешает ему играть с ноября. Тогда он повредил мышцу на левом плече и играл на обезболивающих.

В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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