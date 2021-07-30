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Рашфорд пропустит три месяца из-за травмы на плече
Англичанину сделают операцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд перенесёт операцию на плече, сообщает The Telegraph. Процедура будет проведена на следующей неделе. По информации источника, форвард пропустит около трёх месяцев.
В четверг англичанин встретился с тренером "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннаром Сульшером и заявил о желании разобраться с проблемой, которая мешает ему играть с ноября. Тогда он повредил мышцу на левом плече и играл на обезболивающих.
В минувшем сезоне Маркус Рашфорд принял участие в 57 встречах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами.
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