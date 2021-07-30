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Защитник ПСВ может перебраться в Эвертон
Дензелу Дюмфрису 25 лет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Liverpool Echo, над покупкой 25-летнего футболиста раздумывает "Эвертон". Дензел нравится спортивному директору "ирисок" Марселю Брандсу.
В прошлом сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.
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