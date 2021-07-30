Защитник ПСВ может перебраться в Эвертон

Защитник ПСВ и сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Liverpool Echo, над покупкой 25-летнего футболиста раздумывает "Эвертон". Дензел нравится спортивному директору "ирисок" Марселю Брандсу.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.