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Ливерпуль внезапно включился в гонку за звездой Евро 

Англия
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Но игрок вряд ли покинет Серию А

Ливерпуль внезапно включился в гонку за звездой Евро 

Фото: tuttosport / Автор: неизвестен

Новина українською

Ливерпуль заинтересован в полписании Локателли из “Сассуоло”, сообщает La Gazzetta dello Sport. Теперь не только “Арсенал” может увезти итальянца в АПЛ.

Сообщается, что генеральный директор “Сассуоло” сообщил боссам “Ювентуса”, что полузащитника стремиться подписать ещё один клуб из АПЛ, помимо “Арсенала”. Источник говорит, что этот клуб “Ливерпуль”.

Известно, что только “Арсенал” на данный момент смог предложить запрашиваемые “Сассуоло” 40 миллионов. “Ювентус” предлагает аренду с обязательным выкупом за 5 миллионов, 20 миллионов к 2023 году и 25% от следующей продажи.

Это предложение далеко от требований “черно-зеленых”, поэтому они напоминают, что на игрока есть и другие претенденты.

Тем не менее, сам Локателли хотел бы перебраться именно в “Ювентус”, с которым его связывают с группового этапа Евро.

Так же есть вопросы к финансовой состоятельности “Ливерпуля”, который, как стало сегодня известно, не сможет себе позволить подписание фаворита Клоппа – Нойхауса за те же 40 миллионов евро.

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23-летний опорник провел в прошлом сезоне за “Сассуоло” 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал Ливерпуль Сассуоло Мануэль Локателли
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Источник:
football-italia

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