Официально: Арсенал представил 50-миллионного фуллбэка сборной Англии

“Арсенал” в своём твиттере презентовал новичка из “Брайтона” Бена Уайта. По предварительной информации, сумма сделки – 50 миллионов евро.

Несколько последних недель сообщалось о скором подписании Бена Уайта из “Брайтона” и информация подтвердилась.

Ранее сообщалось, что защитник обойдется “Арсеналу” в 50 миллионов евро.

Фабрицио Романо заявляет, что после оформления Бена Уайта “гуннеры” нацелились удержать Гранита Джаку, которым интересуется “Рома”.

Arsenal are offering Granit Xhaka a new deal until June 2025 with an increased salary - more than what AS Roma are proposing in their contract bid. ⚪️???? #AFC



AS Roma last bid was €12m + €3m add ons, turned down. Arsenal are now confident to extend Xhaka contract soon.