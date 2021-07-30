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Фанаты Ливерпуля выдохнули: с одним из лидеров продлили контракт
Осталось переподписать соглашения с остальными
Фото: Vbet News / Автор: неизвестен
Трент Александр-Арнольд продлил контракт с “Ливерпулем”. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.
Официальный твиттер “Ливерпуля” продлил контракт с Трентом. Сообщается, что клуб сейчас также ведет продвинутые переговоры с Аллисоном.
Информации на счет продления контракта капитана команды Джордана Хендерсона до сих пор нет.
Несмотря на спад игровой формы в прошлом сезоне, Александр-Арнольд остается самым дорогим правым защитником в мире, по данным немецкого портала transfermarkt.
Александр-Арнольд является воспитанником “Ливерпуля”. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.
Ready for some boss Friday news? ????@TrentAA has signed a new long-term contract with the Reds ????— Liverpool FC (@LFC) July 30, 2021
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