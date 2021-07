Фанаты Ливерпуля выдохнули: с одним из лидеров продлили контракт

Трент Александр-Арнольд продлил контракт с “Ливерпулем”. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Официальный твиттер “Ливерпуля” продлил контракт с Трентом. Сообщается, что клуб сейчас также ведет продвинутые переговоры с Аллисоном.

Информации на счет продления контракта капитана команды Джордана Хендерсона до сих пор нет.

Несмотря на спад игровой формы в прошлом сезоне, Александр-Арнольд остается самым дорогим правым защитником в мире, по данным немецкого портала transfermarkt.

Александр-Арнольд является воспитанником “Ливерпуля”. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

Ready for some boss Friday news? ????@TrentAA has signed a new long-term contract with the Reds ????