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Фанаты Ливерпуля выдохнули: с одним из лидеров продлили контракт

Англия
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Осталось переподписать соглашения с остальными

Фанаты Ливерпуля выдохнули: с одним из лидеров продлили контракт

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

Новина українською

Трент Александр-Арнольд продлил контракт с “Ливерпулем”. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Официальный твиттер “Ливерпуля” продлил контракт с Трентом. Сообщается, что клуб сейчас также ведет продвинутые переговоры с Аллисоном.

Информации на счет продления контракта капитана команды Джордана Хендерсона до сих пор нет.

Несмотря на спад игровой формы в прошлом сезоне, Александр-Арнольд остается самым дорогим правым защитником в мире, по данным немецкого портала transfermarkt.

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Александр-Арнольд является воспитанником “Ливерпуля”. В прошлом сезоне он провел 45 матчей за команду во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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