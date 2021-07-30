Челси продолжает усиливать конкурентов по АПЛ талантливой молодежью

Конор Галлахер в скором времени на правах аренды присоединится к “Кристал Пэлас” . Очередной воспитанник “аристократов” не дотягивает до основы.

Томас Тухель активно чистит состав от игроков, на которых не рассчитывает, но в то же время, пока что всего один трансфер “на вход” был завершен руководством “синих” – вратарь “Фулхэма” Беттинелли.

Чтобы продолжать показывать результат необходимо усиление в каждую из линий. В защиту на подходе Жюль Кунде, но полузащита и атака пока та же, что и в прошлом году.

На воспитанников, по всей видимости, Тухель также не рассчитывает – клуб уже покинули три футболиста. Ранее летом “Челси” пытался обменять Ходсона-Одои на Комана, но англичанин отказался от переезда в Германию.

В прошлом сезоне Конор Галлахер выступал на правах аренды за “Норвич”, за который провел 32 встречи, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.