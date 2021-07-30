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Челси продолжает усиливать конкурентов по АПЛ талантливой молодежью
В этот раз хотя бы аренда
Фото: Chelsea FC / Автор: неизвестен
Конор Галлахер в скором времени на правах аренды присоединится к “Кристал Пэлас” . Очередной воспитанник “аристократов” не дотягивает до основы.
Томас Тухель активно чистит состав от игроков, на которых не рассчитывает, но в то же время, пока что всего один трансфер “на вход” был завершен руководством “синих” – вратарь “Фулхэма” Беттинелли.
Чтобы продолжать показывать результат необходимо усиление в каждую из линий. В защиту на подходе Жюль Кунде, но полузащита и атака пока та же, что и в прошлом году.
На воспитанников, по всей видимости, Тухель также не рассчитывает – клуб уже покинули три футболиста. Ранее летом “Челси” пытался обменять Ходсона-Одои на Комана, но англичанин отказался от переезда в Германию.
В прошлом сезоне Конор Галлахер выступал на правах аренды за “Норвич”, за который провел 32 встречи, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Welcome to Palace, Conor Gallagher ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 30, 2021
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