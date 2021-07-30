  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси продолжает усиливать конкурентов по АПЛ талантливой молодежью
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси продолжает усиливать конкурентов по АПЛ талантливой молодежью

Англия
(1 голосов)

В этот раз хотя бы аренда

Челси продолжает усиливать конкурентов по АПЛ талантливой молодежью

Фото: Chelsea FC / Автор: неизвестен

Новина українською

Конор Галлахер в скором времени на правах аренды присоединится к “Кристал Пэлас” . Очередной воспитанник “аристократов” не дотягивает до основы.

Томас Тухель активно чистит состав от игроков, на которых не рассчитывает, но в то же время, пока что всего один трансфер “на вход” был завершен руководством “синих” – вратарь “Фулхэма” Беттинелли.

Чтобы продолжать показывать результат необходимо усиление в каждую из линий. В защиту на подходе Жюль Кунде, но полузащита и атака пока та же, что и в прошлом году.

На воспитанников, по всей видимости, Тухель также не рассчитывает – клуб уже покинули три футболиста. Ранее летом “Челси” пытался обменять Ходсона-Одои на Комана, но англичанин отказался от переезда в Германию.

В прошлом сезоне Конор Галлахер выступал на правах аренды за “Норвич”, за который провел 32 встречи, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...