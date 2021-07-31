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Манчестер Сити с четверга ведёт переговоры по звезде сборной Англии
Предложение на столе, ведется активная дискуссия
Фото: Vbet News / Автор: неизвестен
“Астон Вилла” в четверг получила предложение от “Манчестер Сити” по своему лидеру Джеку Грилишу. Ранее сообщалось о предложении в размере 110 миллионов евро.
“Манчестер Сити” продолжает искать варианты для усиления. Ранее сообщалось, что Харри Кейн к сентябрю переедет из Лондона в Манчестер, но в последние пару недель этот переход обсуждается значительно реже трансфера Грилиша.
Неясно собирается ли “Сити” подписывать их вместе, но в любом случае, необходимо будет также и продавать игроков. Пока что обсуждался уход Бернардо Силвы и Рахима Стерлинга, но по обоим отсутствует конкретика.
Пока что покупка Грилиша смотрится как опция, в случае, если не удастся подписать Кейна, и “Манчестеру” придется вновь играть без чистой “девятки”.
В то же время, Джеку в “Астон Вилле” предложили новый контракт на улучшенных условиях. Напомним, что Грилиш уже продлевал контракт прошлым летом.
Джек в прошлом сезоне за “Астон Виллу” провел 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.
Manchester City are in direct talks with Aston Villa since yesterday. Bid on the table and negotiations ongoing with Man City now pushing. ???? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2021
Fair to remember that Aston Villa are offering Jack a new, top deal. #AVFC
Tottenham are still reluctant to sell Harry Kane. #THFC https://t.co/UoqYU0ILzC
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