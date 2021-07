Манчестер Сити с четверга ведёт переговоры по звезде сборной Англии

“Астон Вилла” в четверг получила предложение от “Манчестер Сити” по своему лидеру Джеку Грилишу. Ранее сообщалось о предложении в размере 110 миллионов евро.

“Манчестер Сити” продолжает искать варианты для усиления. Ранее сообщалось, что Харри Кейн к сентябрю переедет из Лондона в Манчестер, но в последние пару недель этот переход обсуждается значительно реже трансфера Грилиша.

Неясно собирается ли “Сити” подписывать их вместе, но в любом случае, необходимо будет также и продавать игроков. Пока что обсуждался уход Бернардо Силвы и Рахима Стерлинга, но по обоим отсутствует конкретика.

Пока что покупка Грилиша смотрится как опция, в случае, если не удастся подписать Кейна, и “Манчестеру” придется вновь играть без чистой “девятки”.

В то же время, Джеку в “Астон Вилле” предложили новый контракт на улучшенных условиях. Напомним, что Грилиш уже продлевал контракт прошлым летом.

Джек в прошлом сезоне за “Астон Виллу” провел 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.

