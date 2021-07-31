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Грилиш может перейти в Манчестер Сити за 100 млн евро

Англия
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Клуб Гвардиолы готов заплатить такую сумму

Грилиш может перейти в Манчестер Сити за 100 млн евро

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш может стать игроком "Манчестер Сити". Бирмингемский клуб с большой долей вероятности примет предложение "горожан" о трансфере своего лидера. Вчера "Сити" предложил за Джека 100 миллионов фунтов, и "Астон ВИллу" такая сумма устраивает.

В случае, если сделка состоится, переход Грилиша станет рекордным для АПЛ. Сейчас наибольшая сумма, уплаченная английским клубом за трансфер футболиста, составляет 89 миллионов фунтов – компенсация "Манчестер Юнайтед" за хавбека Поля Погба.

В прошлом сезоне 25-летний Грилиш провел 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
Sky Sports

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