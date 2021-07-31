  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал обсудил с Интером трансфер Мартинеса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал обсудил с Интером трансфер Мартинеса

Англия
(1 голосов)

Аргентинец может сменить клуб этим летом

Арсенал обсудил с Интером трансфер Мартинеса

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Лондонский "Арсенал" нацелился на подписание нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Клуб Артеты запросил информацию о форварде во время переговоров с "Интером" о трансфере защитника Эктора Бельерина.

Самому аргентинцу интересен вариант с переездом в Англию, однако лондонцы связывают это напрямую с будущим Александра Ляказетта. "Интеру" предложили рассмотреть кандидатуру француза для обмена, но итальянцы хотят получить за Лаутаро денежную компенсацию, а не другого игрока.

Мартинес забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах Серии А-2020/21.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Athletic

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...