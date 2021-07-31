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Арсенал обсудил с Интером трансфер Мартинеса
Аргентинец может сменить клуб этим летом
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Лондонский "Арсенал" нацелился на подписание нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса. Клуб Артеты запросил информацию о форварде во время переговоров с "Интером" о трансфере защитника Эктора Бельерина.
Самому аргентинцу интересен вариант с переездом в Англию, однако лондонцы связывают это напрямую с будущим Александра Ляказетта. "Интеру" предложили рассмотреть кандидатуру француза для обмена, но итальянцы хотят получить за Лаутаро денежную компенсацию, а не другого игрока.
Мартинес забил 17 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах Серии А-2020/21.
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