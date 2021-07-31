Ман Сити предложит Кейну зарплату в размере 21 млн евро в год

"Манчестер Сити" вскоре предпримет попытку подписать лидера атак и капитана лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "горожане" выйдут с предложением на "шпор" после того как успешно закроют сделку по переходу атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

По информации источника, Кейн - главная цель "Ман Сити" на текущее летнее трансферное окно. Англичанина хочет видеть в своей команде лично главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола.

Руководство "Манчестер Сити" хочет предложить 28-летнему нападающему контракт до 2026 года с зарплатой в размере 21 млн евро в год.

В прошлом сезоне АПЛ Гарри принял участие в 35 поединках, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и 14 голевых передач - Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам турнира.