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Ман Сити предложит Кейну зарплату в размере 21 млн евро в год

Англия
(2 голосов)

"Горожане" выйдут на "шпор" с предложением после трансфера Грилиша

Ман Сити предложит Кейну зарплату в размере 21 млн евро в год

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

"Манчестер Сити" вскоре предпримет попытку подписать лидера атак и капитана лондонского "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "горожане" выйдут с предложением на "шпор" после того как успешно закроют сделку по переходу атакующего полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

По информации источника, Кейн - главная цель "Ман Сити" на текущее летнее трансферное окно. Англичанина хочет видеть в своей команде лично главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола.

Руководство "Манчестер Сити" хочет предложить 28-летнему нападающему контракт до 2026 года с зарплатой в размере 21 млн евро в год.

В прошлом сезоне АПЛ Гарри принял участие в 35 поединках, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча и 14 голевых передач - Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом по итогам турнира.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Гарри Кейн
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Источник:
Twitter Nico Schira

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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
31.07.2021 в 16:45
Кого-то брать нужно, а некого. С Месси ситуация неясная.
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