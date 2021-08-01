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Каррагер: Если Ливерпуль не усилится, сбросить Ман Сити с вершины будет сложно
Эксперт хочет успеха своей бывшей команды
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер дал комментарий перед началом нового сезона и рассказал о трансферной кампании клуба:
"Дело не в количестве, а в качестве. Если мы не усилимся, то сбросить "Ман Сити" с вершины будет сложно. И давайте не забывать о "Челси", который выиграл Лигу чемпионов, и "Манчестер Юнайтед", у которого было отличное трансферное окно, они подписали Варана и Санчо.
Я бы хотел увидеть в "Ливерпуле" нового забивного игрока. "Ливерпуль" меня немного настораживает. Не уверен, что у команды достаточно голов, чтобы бороться за титул.
Но я жду отличного сезона от Садьо Мане. У него был не лучший год, но во время предсезонки он выглядит прекрасно. Надеюсь, он сможет помочь "Ливерпулю" чаще забивать", – сказал Каррагер.
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