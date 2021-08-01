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Тоттенхэм убеждает Кейна остаться в команде
Будущее игрока еще не определено
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" пытается всеми силами убедить Кейна не уходить в "Манчестер Сити". На данный момент только решительное желание игрока покинуть клуб может что-то изменить.
Руководство "горожан" желает купить и Кейна, и Джека Грилиша из "Астон Виллы", но "Тоттенхэму" новое предложение горожане еще не отправляли.
В прошлом сезоне Харри стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом АПЛ. Он забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 35 матчах чемпионата.
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