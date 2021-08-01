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Тоттенхэм убеждает Кейна остаться в команде

Англия
(1 голосов)

Будущее игрока еще не определено

Тоттенхэм убеждает Кейна остаться в команде

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" пытается всеми силами убедить Кейна не уходить в "Манчестер Сити". На данный момент только решительное желание игрока покинуть клуб может что-то изменить.

Руководство "горожан" желает купить и Кейна, и Джека Грилиша из "Астон Виллы", но "Тоттенхэму" новое предложение горожане еще не отправляли.

В прошлом сезоне Харри стал и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом АПЛ. Он забил 23 гола и сделал 14 результативных передач в 35 матчах чемпионата.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Харри Кейн
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Источник:
Benchwarmers.ie

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
01.08.2021 в 14:32
Я б остался, от добра добра не ищут ... (хотя, за то бабло, шо предлагают - я б сбежал, даже не задумывался бы)
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