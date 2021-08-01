Гари Кэхилл покинул Кристал Пэлас

Гари Кэхилл объявил об уходе с лондонского "Кристал Пэлас" после двух лет в команде.

"После долгих раздумий я могу подтвердить, что покинул "Кристал Пэлас" после приятных двух лет. Мне очень понравилось проводить время в команде, и я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работает в клубе, особенно болельщикам и персоналу, которые любили меня!", - написал англичанин в Твиттере.

В двух сезонах Гари сыграл 47 поединков за команду, забил один гол и отдал две результативные передачи.