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Гари Кэхилл покинул Кристал Пэлас
Игрок получил статус свободного агента
Гари Кэхилл объявил об уходе с лондонского "Кристал Пэлас" после двух лет в команде.
"После долгих раздумий я могу подтвердить, что покинул "Кристал Пэлас" после приятных двух лет.
Мне очень понравилось проводить время в команде, и я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работает в клубе, особенно болельщикам и персоналу, которые любили меня!", - написал англичанин в Твиттере.
В двух сезонах Гари сыграл 47 поединков за команду, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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