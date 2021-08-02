Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойкот? Харри Кейн не вернулся в расположение Тоттенхэма после отпуска
Сегодня он должен был начать тренироваться
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не вернулся в расположение "шпор" после отпуска. Портал Sky Sports сообщает, что сегодня, 2 августа, футболист обязан был вернуться на базу "Тоттенхэма" и начать подготовку к новому сезону вместе с партнерами по коллективу.
Тем не менее, как также сообщает и The Telegraph, на сегодняшней тренировочной сессии Харри не присутствовал. Кейн не сообщил, что он не планирует приезжать. Таким образом, форвард нарушил дисциплинарные правила и, скорее всего, объявил руководству "шпор" бойкот, чтобы форсировать переход в стан "Манчестер Сити".
Как сообщает Фабрицио Романо, это личный выбор Харри. Нападающий считает, что у него есть джентльменское соглашение с президентом Дэниэлом Леви о том, что его продадут в другой клуб этим летом.
Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️ #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021
Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer.
Напомним, главные претенденты на приобретение 28-летнего футболиста – "горожане" и лондонский "Челси".
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Япония притормозила, Австралия - четвертая, Украина - 56-я
- УЕФА cменил арбитров на матч Генк - Шахтер
- Сборная Украины без тренера, разгром от Динамо, поражение ПСЖ. Главные новости за 1 августа
- Ливерпуль внезапно включился в гонку за звездой Евро
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Черная полоса Уэйна. Руни травмировал подопечного на тренировке, а перед этим угодил в секс-скандал