Бойкот? Харри Кейн не вернулся в расположение Тоттенхэма после отпуска

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не вернулся в расположение "шпор" после отпуска. Портал Sky Sports сообщает, что сегодня, 2 августа, футболист обязан был вернуться на базу "Тоттенхэма" и начать подготовку к новому сезону вместе с партнерами по коллективу.

Тем не менее, как также сообщает и The Telegraph, на сегодняшней тренировочной сессии Харри не присутствовал. Кейн не сообщил, что он не планирует приезжать. Таким образом, форвард нарушил дисциплинарные правила и, скорее всего, объявил руководству "шпор" бойкот, чтобы форсировать переход в стан "Манчестер Сити".

Как сообщает Фабрицио Романо, это личный выбор Харри. Нападающий считает, что у него есть джентльменское соглашение с президентом Дэниэлом Леви о том, что его продадут в другой клуб этим летом.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as @skysportspaulg revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️ #THFC



Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer.