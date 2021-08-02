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Бойкот? Харри Кейн не вернулся в расположение Тоттенхэма после отпуска

Англия
(1 голосов)

Сегодня он должен был начать тренироваться

Бойкот? Харри Кейн не вернулся в расположение Тоттенхэма после отпуска

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейн не вернулся в расположение "шпор" после отпуска. Портал Sky Sports сообщает, что сегодня, 2 августа, футболист обязан был вернуться на базу "Тоттенхэма" и начать подготовку к новому сезону вместе с партнерами по коллективу.

Тем не менее, как также сообщает и The Telegraph, на сегодняшней тренировочной сессии Харри не присутствовал. Кейн не сообщил, что он не планирует приезжать. Таким образом, форвард нарушил дисциплинарные правила и, скорее всего, объявил руководству "шпор" бойкот, чтобы форсировать переход в стан "Манчестер Сити".

Как сообщает Фабрицио Романо, это личный выбор Харри. Нападающий считает, что у него есть джентльменское соглашение с президентом Дэниэлом Леви о том, что его продадут в другой клуб этим летом.

Напомним, главные претенденты на приобретение 28-летнего футболиста – "горожане" и лондонский "Челси".

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Tasha (Киев)
02.08.2021 в 13:32
Так ще ніби з тих що грали в фіналі Євро ніхто з відпустки не повернулися
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