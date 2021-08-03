Кейн не вернется к тренировкам с Тоттенхэмом, пока не получит гарантий на переезд в Манчестер

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн хочет форсировать свой трансфер в "Манчестер Сити". По информации авторитетного издания The Athletic, английский форвард не планирует возвращаться в расположение "шпор", пока ему не гарантируют, что переход в команду Пепа этим летом состоится.

Как сообщает источник, Кейн уже общался с одним из футболистов "горожан" и сообщил ему о своем желании присоединиться к "небесно-голубым".

Напомним, Харри устроил бойкот "шпорам" – он не хочет тренироваться со своей командой. Ранее сообщалось, что Дэниэл Леви не намерен продавать своего лидера. В прессе отмечается, что президент проведет беседу с нападающим.