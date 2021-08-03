  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Логично?

Гимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы "Манчестер Сити" хотят подписать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша уже этим летом. Как сообщает ESPN со ссылкой на близкие к игроку источники, англичанин согласится на переезд в Манчестер.

Желание бороться за трофеи и слышать гимн Лиги чемпионов пересиливают чувства Джека к родному клубу. "Горожане" хотят оформить трансфер до начала новой кампании, они заплатят за Грилиша 100 миллионов фунтов стерлингов.

Первым соперником команды Пепа Гвардиолы в АПЛ будет лондонский "Тоттенхэм", матч пройдет 15 августа.

Читайте такжеЧудо-гол Шика, крах Франции и прорыв Дании. Чем запомнился Евро-2020

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...