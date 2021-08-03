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Гимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити
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Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы "Манчестер Сити" хотят подписать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша уже этим летом. Как сообщает ESPN со ссылкой на близкие к игроку источники, англичанин согласится на переезд в Манчестер.
Желание бороться за трофеи и слышать гимн Лиги чемпионов пересиливают чувства Джека к родному клубу. "Горожане" хотят оформить трансфер до начала новой кампании, они заплатят за Грилиша 100 миллионов фунтов стерлингов.
Первым соперником команды Пепа Гвардиолы в АПЛ будет лондонский "Тоттенхэм", матч пройдет 15 августа.
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