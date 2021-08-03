Гимн ЛЧ и трофейная перспектива. Лидер Астон Виллы покинет родной клуб ради Манчестер Сити

Боссы "Манчестер Сити" хотят подписать полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша уже этим летом. Как сообщает ESPN со ссылкой на близкие к игроку источники, англичанин согласится на переезд в Манчестер.

Желание бороться за трофеи и слышать гимн Лиги чемпионов пересиливают чувства Джека к родному клубу. "Горожане" хотят оформить трансфер до начала новой кампании, они заплатят за Грилиша 100 миллионов фунтов стерлингов.

Первым соперником команды Пепа Гвардиолы в АПЛ будет лондонский "Тоттенхэм", матч пройдет 15 августа.